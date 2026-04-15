Konya Büyükşehir Belediyespor fırtına gibi esiyor

Konya Büyükşehir Belediyespor, farklı branşlarda elde ettiği başarılarla Konya’nın spor alanındaki yükselen değerlerinden biri olmaya devam ediyor.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun Faaliyet Programında yer alan 8. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu 9-12 Nisan tarihlerinde düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesporlu bisikletçiler, 13 ülke, 18 takım ve 112 sporcunun katılımıyla organize edilen yarışlarda elde ettikleri başarılı sonuçlarla sezona damga vurmaya devam etti.

Toplu bitişlerde sprint performansları ile öne çıkan Büyükşehirli pedallar; 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya yanında yeşil mayonun sahibi oldu.

Gülnar’dan başlayan Erdemli’de sona eren turun ikinci etabında sporcular 124,2 kilometre pedal çevirdi. Büyükşehirli pedallar Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakcı başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2. etapta Ramazan Yılmaz yarışı ikinci bitirerek gümüş madalya, Mustafa Tarakcı da takım arkadaşının hemen arkasından üçüncü sırada yer alarak bronz madalya kazandı.

Son Etaba Konya Damgası

Tour of Mersin’in son etabına da yine Konya Büyükşehir Belediyespor damga vurdu. Mersin Cumhuriyet Meydanı’ndan start alan 120 kilometrelik dördüncü etapta Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinden geçen bisikletçiler Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda bitişe ulaştı. Zorlu yarışta Büyükşehirli pedallar performanslarıyla alkış topladı.

Başarılı sporcu Mustafa Tarakcı yarışı birinci olarak tamamladı, Ramazan Yılmaz üçüncü, Burak Abay ise yarışı dördüncü sırada bitirdi.

Etabı şampiyon olarak tamamlayan Mustafa Tarakcı, topladığı puanlarla Yeşil Mayo’nun sahibi oldu.

Konya BBSK U16 Takımı Türkiye Şampiyonası'nda

İsmail Örge U16 Erkekler Basketbol Ligi’nde 18 maçta yenilgi yüzü görmeyerek namağlup Konya şampiyonu olan Konya Büyükşehir Belediyespor, fırtınalar estirdiği 2025-2026 sezonunda yükselişini sürdürüyor.

Kayseri’de 6-10 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Anadolu Şampiyonası’nda Konya’yı temsil eden sarı siyahlı takım, yükselme grubu maçından galip gelerek Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Sarı-siyahlı kulüp, 4 grupta 16 takımın yer aldığı Anadolu Şampiyonası’nda B Grubunda çıktığı 3 maçın 2’sini kazanarak yükselme grubu maçına çıktı. Yükselme Grubu maçının ilkinde Çukurova Üniversitesi ile eşleşen Büyükşehir, rakibin bir önceki maçta yaşadığı saha olayları nedeniyle hükmen galip sayılarak ikinci aşamaya geçti. Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu’nda Karatay Belediyespor ile karşılaşan sarı-siyahlılar, tüm periyotları üstün bitirdiği karşılaşmayı 55-86 kazandı. Büyükşehir, bu sonuçla adını Türkiye Şampiyonasına yazdırmayı başardı.

U16 Türkiye Şampiyonası 8 takımın katılımıyla 18-24 Mayıs tarihlerinde Konya’da düzenlenecek. Konya BBSK ile birlikte Anadolu Efes (A), Ankara Genç Magic Hands, Bahçeşehir Okulları (B), Beşiktaş, Çaba Spor, Darüşşafaka ve Yeşim Spor mücadele verecek.

