Konyaspor'da ayrılık kapıda!

Tümosan Konyaspor’da yol ayrımında olan olan Kazeem Olaigbe İsviçre’ye transfer oluyor. Konyaspor'un geçen sezon devre arasında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Kazeem Olaigbe'nin yeni takımı belli oluyor. Yeşil-beyazlı takımda kalmak istemeyen Olaigbe için Konyaspor yönetimi de takımdan ayrılmasına sıcak bakıyordu. Belçikalı sol kanat oyuncusu, İsviçre'nin Basel takımına kiralanıyor. Kulüpler arasında son detaylar konuşuluyor. Sözleşmede satın alma opsiyonu zorunlu değil. Devre arasında 3.5 milyon euro bedelle Konyaspor'a gelen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Anadolu Kartalı'nda 15 maça çıkarken gol atamadı.