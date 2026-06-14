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Seydişehir Taşıyıcılar Kooperatifi'nde görev değişimi

Seydişehir Taşıyıcılar Kooperatifi'nde gerçekleştirilen seçimli genel kurulda başkanlık yarışını Mehmet Haskan kazandı. Kooperatif üyelerinin yoğun katılım gösterdiği seçimde Mehmet Haskan 64 oy alarak yeni başkan seçilirken, diğer aday Ali Kabkap ise 56 oy aldı.

Seydişehir Taşıyıcılar Kooperatifi'nde görev değişimi
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Kooperatif binasında gerçekleştirilen genel kurulda üyeler yeni dönem yönetimini belirlemek için sandık başına gitti. Yapılan oylamada iki aday arasında kıyasıya bir yarış yaşanırken, seçim sonucunda üyelerin çoğunluğunun desteğini alan Mehmet Haskan, Seydişehir Taşıyıcılar Kooperatifi’nin yeni başkanı oldu.

Seçim sonrası konuşan Mehmet Haskan’ın, kooperatif üyelerinin sorunlarının çözümü, taşıyıcı esnafının haklarının korunması ve birlik beraberliğin güçlendirilmesi adına çalışacaklarını ifade ettiği öğrenildi. Yeni yönetimin önümüzdeki süreçte kooperatifin hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapması bekleniyor.

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Seydişehir’de uzun yıllardır faaliyet gösteren Taşıyıcılar Kooperatifi, ilçedeki nakliyeci ve kamyoncu esnafının önemli meslek kuruluşları arasında yer alıyor. Gerçekleştirilen seçim sonrası Mehmet Haskan başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Hüseyin Ateş, Veysel Laledere, Bayram Kayhan, Mustafa Akpınar, Abdullah Duru, Beytullah Bilge, Kooperatif üyeleri, yeni yönetime başarı dileklerinde bulundu. 

Haber Merkezi

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