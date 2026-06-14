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Konya'da vites körüğüne saklanan uyuşturucu ekipleri harekete geçirdi!

Konya'nın Seydişehir ilçesinde araçlarının vites körüğünde uyuşturucu ele geçirilen zanlılar tutuklandı.

Konya'da vites körüğüne saklanan uyuşturucu ekipleri harekete geçirdi!
AA
AAAnadolu Ajansı
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seydişehir'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yolda durdurulan otomobilin vites körüğünde, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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Gözaltına alınan sürücü A.Ş, K.D. ve Y.N. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.Ş ile Y.N. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, K.D. ise serbest bırakıldı.

AA

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