Konya'da vites körüğüne saklanan uyuşturucu ekipleri harekete geçirdi!
Konya'nın Seydişehir ilçesinde araçlarının vites körüğünde uyuşturucu ele geçirilen zanlılar tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seydişehir'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yolda durdurulan otomobilin vites körüğünde, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü A.Ş, K.D. ve Y.N. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan A.Ş ile Y.N. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, K.D. ise serbest bırakıldı.