Karatay'da yeni sağlık merkezi hızla yükseliyor
Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ovakavağı Mahallesi'nde yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışmaları inceledi
Haberin Özeti
- • Karatay Belediyesi, Ovakavağı Mahallesi'nde kullanım ömrünü tamamlayan sağlık ocağının yerine yeni bir Aile Sağlığı Merkezi inşa ediyor.
- • Yapımı devam eden merkezi Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ve Belediye Başkanı Hasan Kılca inceledi; proje üç kurumun iş birliğiyle ilerliyor.
- • Başkan Kılca, sağlık yatırımlarının önemini vurgulayarak, modern merkezin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.
Karatay Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Ovakavağı Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle Ovakavağı Mahallesi’nde yapımı sürdürülen Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışmalar sürüyor. Mevcut sağlık ocağı binasının kullanım ömrünü tamamlaması nedeniyle Ovakavağı Mahallesi’ne kazandırılan yeni Aile Sağlığı Merkezi, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha modern şartlarda erişmesine katkı sınacak.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sağlık yatırımlarının toplumun geleceğine yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi. Son yıllarda Karatay’a önemli sağlık yatırımları kazandırdıklarını ifade eden Başkan Kılca, ilçenin her noktasını eğitimden sağlığa, altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda hizmetlerle buluşturduklarını vurguladı.
Başkan Kılca konuşmasında şu ifadelerine yer verdi:
"Güzel şehrimiz Konya’nın kalbi Karatay’ımızın her noktasını; altyapıdan üstyapıya, sosyal ve kültürel projelerden eğitim ve sağlığa kadar geniş bir hizmet ağıyla donatıyoruz. Son yıllarda ilçemize kazandırdığımız aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezleriyle on binlerce vatandaşımızın daha kaliteli sağlık hizmetlerine erişmesine katkı sağladık. Ovakavağı Mahallemizde de ekonomik ömrünü tamamlayan eski sağlık biriminin yerine modern bir Aile Sağlığı Merkezi inşa ediyoruz. Karatay Belediyemiz, Konya İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Ovakavağı Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin iş birliğiyle hayata geçirilen bu yatırımın ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Merkezimizin yapımını en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız”ifadelerine yer verdi.