Karatay'da yeni sağlık merkezi hızla yükseliyor

Yapımı devam eden merkezi Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ve Belediye Başkanı Hasan Kılca inceledi; proje üç kurumun iş birliğiyle ilerliyor.

Karatay Belediyesi, Ovakavağı Mahallesi'nde kullanım ömrünü tamamlayan sağlık ocağının yerine yeni bir Aile Sağlığı Merkezi inşa ediyor.

Karatay Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Ovakavağı Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle Ovakavağı Mahallesi’nde yapımı sürdürülen Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışmalar sürüyor. Mevcut sağlık ocağı binasının kullanım ömrünü tamamlaması nedeniyle Ovakavağı Mahallesi’ne kazandırılan yeni Aile Sağlığı Merkezi, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha modern şartlarda erişmesine katkı sınacak.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sağlık yatırımlarının toplumun geleceğine yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi. Son yıllarda Karatay’a önemli sağlık yatırımları kazandırdıklarını ifade eden Başkan Kılca, ilçenin her noktasını eğitimden sağlığa, altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda hizmetlerle buluşturduklarını vurguladı.

Başkan Kılca konuşmasında şu ifadelerine yer verdi: