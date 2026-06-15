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  • Konya'daki görüntü paniğe neden oldu! Otomobil alevler içinde kaldı

Konya'daki görüntü paniğe neden oldu! Otomobil alevler içinde kaldı

Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın panik yarattı.

Konya'daki görüntü paniğe neden oldu! Otomobil alevler içinde kaldı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Olay, gece saatlerinde Kulu ilçesi Alparslan Mahallesi'nde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, İ.E.'ye ait park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

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Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Konya'daki görüntü paniğe neden oldu! Otomobil alevler içinde kaldı

Yangın mahalline gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alarak söndürdü. 

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA

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