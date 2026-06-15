Başkan Altay'dan anlamlı paylaşım

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hicrî Yeni Yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'dan anlamlı paylaşım
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Başkan Altay’ın mesajı şu şekilde:

“Müslümanlar için bir milat olan hicret; inancın, sadakatin, teslimiyetin ve fedakârlığın en güzel tezahürlerinden biridir. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye uzanan kutlu yolculuğu, aydınlığa, zulümden adalete, ayrılıktan kardeşliğe ve çaresizlikten umuda yürüyüşün adıdır.

Hicret bizlere, hakikat uğruna gerektiğinde nefsimizi, hırslarımızı ve dünyevî bağlılıklarımızı geride bırakabilmeyi öğretir. Bu yönüyle hicret, her çağda ve her insan için yeniden anlam bulan bir arınma, yenilenme ve diriliş çağrısıdır.

Yeni bir Hicrî yıla ulaşmanın huzurunu yaşarken, Muharrem ayının manevi bereketini de gönüllerimizde hissediyoruz. Bu mübarek günler içerisinde idrak edeceğimiz Aşure Günü ise paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin ve bereketin en güzel sembollerinden biridir.

Bu duygu ve düşüncelerle Hicrî Yeni Yıl’ın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini; Muharrem ayının gönüllerimize huzur, hanelerimize bereket, insanlığa barış ve kardeşlik vesilesi olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Hicrî Yeni Yılımız mübarek olsun.”

Konya Büyükşehir Belediyesi

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