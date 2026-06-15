Karatay'a 231 milyonluk dev yatırım

Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Karatay Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası Yeni Binasının açılışı dualarla yapıldı.

Karatay'a 231 milyonluk dev yatırım
Muhammet GümüşYazi İşleri Müdürü
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Karatay Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Karatay Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Fabrika 5 bin 510 metrekare arsa üzerinde 4 bin 95 metrekare inşaat alanı halinde; bodrum+ zemin +2 kat olarak inşa edilmiş olup; yaklaşık 231 Milyon ₺ güncel yatırım maliyeti ile hizmete kazandırıldı.

Karatay'a 231 milyonluk dev yatırım

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Endüstriyel üretimi geleneksel metotlarla birleştiren Karatay Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde 120 personel istihdam ediliyor.  Tesis saatte 200 g ağırlığında 10.000 adet ekmek üretebilme kapasitesine sahip. 

Karatay'a 231 Milyonluk dev yatırım

KONYA’MIZA HAYIRLI OLSUN

Açılışta konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, fabrikanın tüm Konya’ya hayırlı olmasını dileyerek, “Yıllık ortalama 25 milyon adet 200 g ağırlığında ekmek üretimi gerçekleştirdiğimiz fabrikamızdan çıkan ekmekler 39 farklı noktada Halk Ekmek Büfelerimizde piyasada hakim olan fiyatlamanın altında bir fiyat ile vatandaşlarımızın tüketimine sunulmaktadır. Fabrikamızda 2 adet tünel fırın, 1 adet taş tabanlı fırın ve 4 adet konveksiyonel fırın mevcuttur.”dedi. 

Karatay'a 231 Milyonluk dev yatırım

GLÜTENSİZ EKMEK ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR

Karatay’ın glütensiz ekmek üretiminde lider ilçelerden biri olduğunu ifade eden Başkan Kılca, “Kapasitemizdeki yükseliş ile birlikte 2019 yılından bu yana ürettiğimiz glütensiz ürünlerin çeşitliliğini artırarak diğer illerden gelen talepleri de karşılamayı hedeflemekteyiz. 

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Karatay'a 231 milyonluk dev yatırım

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütmeye devam ettiğimiz çalışmalar neticesinde, planlı bir geçiş ile ekşi maya kazanlarımızda kendi ekşi mayamızı üretip ekmeklerimizde kullanarak ekşi mayalı ekmek üretiminin de öncülüğünü yapmayı hedeflemekteyiz. 

Karatay'a 231 milyonluk dev yatırım

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından birlikte yürütülen ve Konya’da başlatılan “Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası’nın” memnuniyet verici sonuçları sonrasında projenin uygulanacağı diğer illere de yol gösterici olmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu. 

Karatay'a 231 Milyonluk dev yatırım

Başkan Kılca'nın ardından kürsüye çıkan Ak Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen açılışı yapılan fabrikanın hayırlı olmasını diledi. 

Başkan Özgökçen, Ak Parti belediyeciliğinin Türkiye'de önemli başarılar elde ettiğini ifade ederek, "Bizim siyasetimiz eser ziyaretidir" vurgusunda bulundu.

Karatay'a 231 milyonluk dev yatırım

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise belediyeciliğin doğrudan insan hayatına dokunan bir anlayışla hizmet ettiklerini ifade ederek fabrikanın açılışının Konya için hayırlı olmasını diledi. 

Konuşmaların ardından fabrikanın açılışı gerçekleştirildi.

Muhammet Gümüş

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