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Filenin Efeleri, ilk etabı 11. sırada noktaladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabını 11. sırada tamamladı

Filenin Efeleri, ilk etabı 11. sırada noktaladı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Haberin Özeti

  • A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabını 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 11. sırada tamamladı.
  • Filenin Efeleri, Ottawa'da ABD ve İtalya'ya yenilirken, son şampiyon Fransa ile ev sahibi Kanada'yı mağlup etti.
  • Ay-yıldızlılar, 24-28 Haziran'da Polonya'nın Gliwice kentinde düzenlenecek 2. etapta Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabını 11. Sırada tamamladı. Filenin Efeleri, 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak 2. etapta Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabını 11. sırada bitirdi. Kanada'nın başkenti Ottawa'daki organizasyonda ay-yıldızlılar, ABD, Fransa, İtalya ve Kanada ile karşılaştı.

İlk maçında ABD'ye 3-1'lik skorla mağlup olan Filenin Efeleri, son 2 olimpiyatın yanı sıra 2022 ve 2024 VNL'de de şampiyon olan Fransa ile yaptığı ikinci karşılaşmayı 3-0 kazandı. A Milli Takım, organizasyondaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 yenilirken ilk etaptaki son maçında ise ev sahibi Kanada'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5 puan elde ederken 18 takım arasında 11. sırada yer aldı. A Milliler, 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak 2. etapta Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak. 

Haber Merkezi

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