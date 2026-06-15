  • Haberler
  • Konya
  • Konya'daki kavgada kan döküldü! Çocuk kavgasına aileler de dahil oldu

Konya'daki kavgada kan döküldü! Çocuk kavgasına aileler de dahil oldu

Konya'da çocuklar arasında çıkan tartışmaya ailelerin de dahil olmasıyla çıkan kavgada kan döküldü.

Youtube Kanalı
Youtube Kanalı
Abone Ol
Konya'daki kavgada kan döküldü! Çocuk kavgasına aileler de dahil oldu
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Olay, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Haslet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çocukların arasında çıkan tartışmaya aile bireyleri de dahil oldu. 

Konya Karatay'da çocuklar arasında çıkan kavgaya ailelerin de dahil olmasıyla arbede yaşandı.

Konya dahil 34 ilde milyarlarca liralık siber suç operasyonu!
Bu Habere de Bak
Konya dahil 34 ilde milyarlarca liralık siber suç operasyonu!

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kavgaya karışan iki aileden F.K. bıçakla İ.Ş. ile E.Ş.'yi yaralarken, N.Ş., Ş.K. ve H.K. de sopa ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Yaralılardan İ.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayın ardından polis ekipleri F.K.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Karatay'da 582 kursiyerin emeği beğeni topladı
Bu Habere de Bak
Karatay’da 582 kursiyerin emeği beğeni topladı
İHA

Bakmadan Geçme

Konya dahil 34 ilde milyarlarca liralık siber suç operasyonu!
Konya dahil 34 ilde milyarlarca liralık siber suç operasyonu!
Büyükşehir'den milyarlarca liralık su projeleri
Büyükşehir'den milyarlarca liralık su projeleri
Konya'da dalgıç polislerden örnek davranış
Konya’da dalgıç polislerden örnek davranış
Meteoroloji raporunda Konya detayı dikkat çekti!
Meteoroloji raporunda Konya detayı dikkat çekti!
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 15 Haziran Pazartesi günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 15 Haziran Pazartesi günü
Falçatayla kulağı kesilen şahıs Konya'daki hastaneye sevk edildi
Falçatayla kulağı kesilen şahıs Konya'daki hastaneye sevk edildi