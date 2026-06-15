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Konya dahil 34 ilde milyarlarca liralık siber suç operasyonu!

İçişleri Bakanlığı, Konya dahil 34 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında milyarlarca liralık hareketlilik olduğu tespit edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı

Konya dahil 34 ilde milyarlarca liralık siber suç operasyonu!
DHA
DHADemirören Haber Ajansı
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Haberin Özeti

  • İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Konya dahil 34 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik siber operasyon düzenlendi.
  • MASAK incelemeleriyle, şüphelilerin hesaplarında 4 milyar 800 milyon TL'lik hareketlilik ve sahte ilanlarla dolandırıcılık tespit edildi.
  • Operasyonlarda toplam 293 şüpheli yakalanırken, bunlardan 159'u tutuklandı ve 94'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik Konya dahil 34 il merkezli operasyonlar gerçekleştirildi. 

Konya dahil 34 ilde milyarlarca liralık siber suç operasyonu!

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Adana, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa, Trabzon ve Van merkezli düzenlenen operasyonlarda; şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin hesaplarında 4 milyar 800 milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda doküman ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 293 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 159’u tutuklandı, 94’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Açıklamada, "Kahraman Jandarmamızı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi. 

DHA

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