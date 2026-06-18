Konya'da bugün kimler vefat etti? 18 Haziran Perşembe günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 18 Haziran Perşembe günü 11 kişi vefat etti. Ad soyadı ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- FEVZİ BAYSAL
MUSALLA MEZARLIĞI
- FATMA UZUN
ÜÇLER MEZARLIĞI
- NURAN ÇETİN
MUSALLA MEZARLIĞI
- HÜSEYİN TÜRKAN
MUSALLA MEZARLIĞI
- NURİ SARIDOĞAN
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
- MUSTAFA ÖZCAN
ELMACI MEZARLIĞI
- RAMAZAN GÜNVAR
SARAÇOĞLU KANAL MEZARLIĞI
- RAMAZAN BULUT
OZAĞAÇ MEZARLIĞI
- MÜMÜNE DOĞAN
YAZIR MEZARLIĞI
- RASİM ÇAKIN
ALİYENLER MEZARLIĞI
- İBRAHİM KEKLİK
ÜÇLER MEZARLIĞI
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