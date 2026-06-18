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  • Konya'da bugün kimler vefat etti? 18 Haziran Perşembe günü

Konya'da bugün kimler vefat etti? 18 Haziran Perşembe günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 18 Haziran Perşembe günü 11 kişi vefat etti. Ad soyadı ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 18 Haziran Perşembe günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. FEVZİ BAYSAL
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  2. FATMA UZUN
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  3. NURAN ÇETİN
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  4. HÜSEYİN TÜRKAN
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  5. NURİ SARIDOĞAN
    BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
     
  6. MUSTAFA ÖZCAN
    ELMACI MEZARLIĞI
     
  7. RAMAZAN GÜNVAR
    SARAÇOĞLU KANAL MEZARLIĞI
     
  8. RAMAZAN BULUT
    OZAĞAÇ MEZARLIĞI
     
  9. MÜMÜNE DOĞAN
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  10. RASİM ÇAKIN
    ALİYENLER MEZARLIĞI
     
  11. İBRAHİM KEKLİK
    ÜÇLER MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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