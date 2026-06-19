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Konya'da 'EngineerHub' ikinci etabı tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi KAPSÜL Teknoloji Platformu ve ASELSAN Konya iş birliğiyle 2024'te kurulan, savunma sanayisine yönelik mühendis gelişim programı 'EngineerHub' ikinci dönemi tamamlandı.

Konya'da 'EngineerHub' ikinci etabı tamamlandı
Şerife KayaEditör
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Konya Büyükşehir Belediyesi ve Aselsan Konya, iş birliğiyle yürütülen EngineerHub Savunma Sanayiine Yönelik Mühendislik Gelişim Programı’nın ikinci dönemini başarıyla tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ve Aselsan Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy’un katılımıyla gerçekleştirilen programda, öğrenciler sertifikalarını alarak ikinci dönem yolculuklarını başarıyla sonuçlandırmanın mutluluğunu yaşadı.

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Konya'da 'EngineerHub' ikinci etabı tamamlandı

Program süresince genç mühendis adayları farklı disiplinlerde oluşturdukları proje ekipleriyle yürüttükleri çalışmaların çıktıları ile geliştirdikleri yenilikçi fikirleri kapanış programında paylaşarak yoğun ve verimli bir eğitim sürecini geride bıraktı.

EngineerHub ile gençlerin teknik yetkinliklerini geliştirirken takım çalışması, problem çözme ve mühendislik bakış açısı kazanmalarına katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Aselsan Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy, “Geleceğin savunma sanayii ekosistemine değer katacak mühendis olma yolculuğunda gençlerimize başarılar diliyoruz” dedi.
 

Şerife Kaya

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