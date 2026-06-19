Konya Akşehir'de unutulmaz şölen

Programda konuşan Nasrettin Hoca Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mehmet Mutlu Durakoğlu, devlet koruması altındaki çocukların eğitim, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan etkinliklerin önemine vurgu yaparken, çocukların geleceğe güvenle hazırlanmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğu ifade edildi.

Programda protokol üyeleri ve davetliler kurumda kalan ve sünnet olan 7 çocuğu tebrik etti, hediyeler verdi. Daha sonra yıl sonu el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Kurdele kesiminin ardından gezilen sergide, çocuklar ve kursiyerler tarafından yıl boyunca hazırlanan el işi ürünler, sanatsal çalışmalar ve çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Programa Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, Aile ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürü Arif Topal, İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yıldıray Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Gülcü ve çok sayıda davetli katıldı.