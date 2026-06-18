Konyaspor ile Adana Demirspor arasında Adil pazarlığı

Konyaspor ile Adana Demirspor yönetimi, transferin gözde isimlerinden olan Adil Demirbağ için bir araya geldi. Alınan bilgiye göre Adana Demirspor yetkililerin Konya’ya gelerek, Konyaspor yönetimiyle görüşme yaptığı bildirildi. Konyaspor yönetiminin, Adil’in sonraki satıştan yüzde 50 pay hakkıyla ilgili Adana Demirspor’la pazarlık yaptığı ve belirli bir ücret karşılığında Adana ekibinin bu hakkından feragat etmesini istediği ifade edildi. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ve kısa sürede olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor. Konyaspor yönetimi, Adil’in tüm haklarını satın alarak olası transferinde önemli bir geliri kasasına koymaya çalışacak.

