Konya Büyükşehir'de bir imza daha

Basketbol Erkekler 1. Lig’de mücadele edecek Konya Büyükşehir Belediyespor, kadroyu güçlendiriyor. Daha önce hem iç, hem de dış transferde önemli isimleri kadroya katan sarı siyahlı ekip, son olarak İspanya ekiplerinden Solgaleo Bosco forması giymiş Okay Camgöz'ü kadrosuna kattığını açıkladı. Konya Büyükşehir'den yapılan açıklamada, “Kulübümüz son olarak İspanya'da Solgaleo Bosco forması giyen 2001 doğumlu Okay Camgöz ile anlaşmaya varmıştır. Okay Camgöz'e Konya BBSK forması altında başarılı bir sezon diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz'' ifadelerine yer verildi.