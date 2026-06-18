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Konyalı tekvandocular Saraybosna'da terleyecek

Selçuklu Belediyespor Tekvando Takımı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'na katılacak

Konyalı tekvandocular Saraybosna'da terleyecek
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
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meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye

Konya Selçuklu Belediyespor Tekvando Takımı, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenecek Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası’na katılacak. Selçuklu Belediyespor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Selçuklu Belediyespor Tekvando Takımımız, 18-22 Haziran tarihleri arasında Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenecek Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası’nda şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek”.

“Avrupa Şampiyonalarına kota puanı kazandıran bu önemli organizasyonda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde mücadele edecek sporcularımız, ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için tatamiye çıkacak. Sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyor, madalya yolunda verecekleri mücadelede üstün başarılar temenni ediyoruz”. 

Hüseyin Turgut

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