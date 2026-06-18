Konyalılar Derneği'nden anlamlı program

Anadolu Konya-Manavgat Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği, ilçede ses getiren ilk resmi etkinliğini gerçekletirdi. Dernek yönetimi, ilk faaliyeti kapsamında aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve ebediyete irtihal eden tüm anneler için Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Geçtiğimiz günlerde annesini kaybederek büyük bir acı yaşayan Anadolu Konya-Manavgat Derneği Başkanı Bahri Deniz, programda yaptığı konuşmayla salondakilere duygu dolu anlar yaşattı. Kendi annesi için okutmak istediği mevlidi, toplumsal bir birlikteliğe ve vefa organizasyonuna dönüştürmeyi daha vicdani bulduğunu belirten Başkan Deniz, "Kuşkusuz her evlat için anne kaybı çok derindir. Ancak bu vatan uğruna evlatlarını toprağa veren şehit annelerimizin acısının ve vakur duruşunun yanında bizim acımız bir nebze hafif kalır. Bu yüzden bu duaları sadece kendi anneme değil; annesini kaybeden tüm öksüz kalmış evlatlarımıza ve evlatlarını bu toprağa emanet eden tüm fedakar annelerimize ithaf etmek istedik. Acımız da minnetimiz de ortaktır."dedi.

Programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve ilahiler okundu. Başta şehitlerimiz olmak üzere, hayatını kaybeden tüm annelerin ruhuna dualar gönderildi. Mevlid merasiminin ardından dernek yönetimi tarafından misafirlere hayır lokması ve çeşitli ikramlar takdim edildi.

