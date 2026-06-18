Göncü: Konya önemli bir ivme yakaladı

Konya sanayisinin potansiyelinin doğru yatırımlar ve güçlü insan kaynağıyla daha da ileri taşınacağına, başarı hikayesinin süreceğine inandığını ifade etti.

MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) her yıl kamuoyuyla paylaştığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında Konya'dan 8 şirketin yer almasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Göncü, elde edilen başarının yalnızca firmaların değil, Konya'nın üretim kültürünün ve çalışma disiplininin de bir yansıması olduğunu vurguladı.

KONYA ÖNEMLİ BİR İVME YAKALADI

Konya'nın son yıllarda sanayi alanında önemli bir ivme yakaladığını dile getiren Göncü, "Ülkemizin üretimine, istihdamına ve ihracatına katkı sağlayan sanayicilerimiz, ortaya koydukları başarılarla hepimizin göğsünü kabartıyor. İSO 500 listesinde yer alan firmalarımız, Konya'nın sadece tarımda değil sanayide de güçlü bir şehir olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu başarıda pay sahibi olan iş insanlarımıza, yönetici kadrolarına ve emekleriyle üretime değer katan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor, kendilerini yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

DAHA GÜÇLÜ SÜRECEK

Konya sanayisinin sahip olduğu potansiyelin doğru yatırımlar ve güçlü insan kaynağıyla daha da ileri taşınacağına inandığını belirten Göncü, "Üreten, istihdam oluşturan ve ülkemizin ekonomik hedeflerine katkı sunan tüm firmalarımızın başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum. Konya'nın sanayide yazdığı başarı hikâyesinin önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü şekilde süreceğine inanıyoruz"şeklinde konuştu.