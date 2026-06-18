Konya Meram'da yaşlılar unutulmadı: Haftada 3 gün ücretsiz yararlanacaklar

Meram Belediyesi, ilçede yaşayan 60 yaş üstü vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak, kültürel deneyimlerini artırmak ve onlara keyifli bir yaz dönemi yaşatmak amacıyla anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.

“Meram Kültür Turu” adıyla başlatılan etkinlik kapsamında, ilçede yaşayan büyükler Meram’ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buluyor.

60 YAŞ ÜSTÜ BÜYÜKLER MERAM’IN KÜLTÜREL MİRASINA YOLCULUK YAPTI

Yaz boyunca devam etmesi planlanan kültür turlarının ilk misafirleri Durunday Mahallesi sakinleri oldu. Gün boyunca gerçekleştirilen gezi programında katılımcılar hem yeni yerler keşfetti hem de yaşıtlarıyla birlikte keyifli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Tur sonunda duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, “Çok güzel bir organizasyon olmuş. Bizleri düşünenlerden Allah razı olsun. Farklı ve unutamayacağımız bir deneyim yaşadık.” ifadelerini kullandı. Proje kapsamında vatandaşlar, Meram’ın önemli kültürel ve turistik noktalarını ziyaret ediyor.

Gezi rotasında Meram Lavanta Bahçesi, Kızlar Kayası, Meram Tarihi Çay Bahçesi, 80 Binde Devr-i Âlem Parkı, Dutlu Millet Bahçesi, Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi ve Mevlana Müzesi yer alıyor.

GEZİ TURU, HAFTADA ÜÇ GÜN DÜZENLENECEK

Hazırlanan program sayesinde katılımcılar, Meram’ın tarihini, doğal güzelliklerini, değerlerini, sanatını, geleneklerini ve geçmişten geleceğe uzanan kültürel mirasını daha yakından tanıma fırsatı elde ediyor.

Etkinlikle aynı zamanda sosyal etkileşimin artırılması, vatandaşların yeni dostluklar kurması ve günlük yaşamlarına renk katılması hedefleniyor. Meram Belediyesi tarafından planlanan kültür turları haftada üç gün; Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek. Mahalle muhtarlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen gezilere, 60 yaş üstü vatandaşlar katılabiliyor.

Tura katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını mahalle muhtarları aracılığıyla yapabilecek. Meram Belediyesi’nin hayata geçirdiği bu anlamlı proje, hem kültürel farkındalığın artırılmasına hem de 60 yaş üstü vatandaşların sosyal yaşamla bağlarının güçlendirilmesine önemli katkı sunacak.

“BÜYÜKLERİMİZ BİZİM EN KIYMETLİ HAZİNEMİZDİR”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, projeye ilişkin yaptığı açıklamada büyüklerin toplumun hafızası ve en değerli emanetleri olduğunu vurgulayarak hayatın içerisinde aktif bir şekilde yer almaları, sosyal faaliyetlere katılmaları ve kendilerini yalnız hissetmemelerinin önemine değindi.

Kültür turlarının yaz boyunca devam edeceğini ifade eden Başkan Kavuş, “Vatandaşlarımızın yüzündeki mutluluğu görmek bizleri son derece memnun ediyor. İnşallah yaz boyunca daha çok hemşehrimizi bu etkinliklerle buluşturacağız.” ifadelerini kullandı.