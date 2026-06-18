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Konya'da bisikletseverler Karatay'da buluşacak

Karatay Belediyesi'nin her sene düzenlediği 'Düz Bisiklet Yarışı' için kayıtlar başladı. Organizasyonda yüzlerce genç sporcu Karatay'da ter dökecek.

Konya'da bisikletseverler Karatay'da buluşacak
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Haberin Özeti

  • Karatay Belediyesi'nin geleneksel 9. Düz Bisiklet Yarışı, 27 Haziran saat 17.00'de Karatay Trafik Eğitim Parkı önünde gerçekleşecek.
  • Organizasyon, çocukları spora teşvik amacıyla 6-14 yaş arası kız ve erkek sporcuların 1,4 km parkurda mücadelesine sahne olacak.
  • Yarışmaya katılmak isteyenler için online kayıtlar 23 Haziran Salı'ya kadar sürecek; dereceye girenlere para, madalya ve kupa ödülleri verilecek.

Karatay Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Düz Bisiklet Yarışı'nın 9'uncusu, 27 Haziran'da yapılacak. Çocukların spora teşvik edilmesi ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen organizasyonda yüzlerce genç sporcu yarışacak.Karatay Trafik Eğitim Parkı önünde saat 17.00’de başlayacak yarışlar, 6-8, 9-11 ve 12-14 yaş kategorilerinde kız ve erkek sporcuların katılımıyla düzenlenecek. Toplam 1,4 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek yarışlarda, yaş gruplarına göre bir veya iki tur üzerinden kıyasıyla mücadele edilecek.

SON TARİH 23 HAZİRAN

Yarışmaya katılmak isteyenler için kayıtlar başladı. Başvurular, 23 Haziran Salı günü mesai bitimine kadar Yanıbaşımda Karatay Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek. Kesin kayıt işlemleri ise yarış günü saat 16.00 ile 16.30 arasında Karatay Trafik Eğitim Parkı önünde kurulacak kayıt masasında gerçekleştirilecek. Mercidabık Sokak'tan başlayacak yarış parkuru; Şehit Ahmet Ertürk Sokak, Kırbaşı Caddesi, Akbey Sokak, Karşıyaka Sokak ve İkramiye Sokak güzergâhını takip ederek yeniden Karatay Trafik Eğitim Parkı önünde bitecek. 

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DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL

Yarışlarda dereceye giren sporcular para ödülü, madalya ve kupalarla ödüllendirilecek. Organizasyon kapsamında yarış alanında bisiklet bakım istasyonu ve giyinme kabinleri kurulacak, katılımcılar ile misafirlere çeşitli ikramlarda bulunulacak.

KARATAY SPORUN MERKEZİ OLACAK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçede spor kültürünü güçlendirmeye ve çocukları küçük yaşta sporla buluşturmaya büyük önem verdiklerini vurguladı. Kılca, “Spor yapan, hareketli yaşayan ve sağlıklı nesiller yetiştirmek en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda ilçemizde her yaştan vatandaşımıza yönelik spor yatırımlarını artırıyor, farklı organizasyonlarla çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturuyoruz. Çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışmasını, paylaşmayı, dayanışmayı ve mücadele etmeyi öğrenmesini çok önemsiyoruz. Aynı zamanda bisiklet kullanımının yaygınlaşmasıyla çevre bilincinin gelişmesine de katkı sunuyoruz. Karatay’da bisiklet heyecanı yeniden başladı. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum.”şeklinde konuştu. 
 

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