Pedallardan Başkan Altay'a ziyaret

Başkan Altay, “Bisiklet şehri Konya’mızın adını başarıyla duyuran sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da gerçekleşen ziyarette sporcular ve teknik heyetle bir araya gelen Başkan Altay, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda elde edilen başarının Konya ve Türk bisikleti adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Avrupa Bisiklet Başkenti Konya’nın bisiklet alanında örnek şehirlerden biri haline geldiğini anımsatan Başkan Altay, “Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda kazandıkları ‘Beyaz Mayo’yu bizlere emanet eden Bisiklet Takımımızla bir araya geldik. Bisiklet şehri Konya’mızın adını başarıyla duyuran sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Elde edilen bu başarılar, gençlerimiz için de önemli birer motivasyon kaynağı oluyor. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı sporcuları ve teknik heyeti de desteklerinden dolayı Başkan Altay’a teşekkür ederek yeni başarılar için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.