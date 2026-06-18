Konyaspor'dan yeni teklif, Berkan süre istedi

Berkan Kutlu'nun Avrupa'dan teklifler almasına rağmen Konya'da mutlu olduğu ve kararının olumlu yönde olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Konyaspor’da iç transferde takımda kalması istenilen isimlerle görüşmeler devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekibe geçen sezonun devre arasında katılan Berkan Kutlu’ya Konyaspor yönetiminin yeni bir teklif sunduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre Berkan Kutlu’nun yeni teklif için süre istediği bildirildi. Bilindiği gibi Konyaspor ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Berkan Kutlu’nun opsiyon hakkı futbolcudan yanaydı.

Konyaspor yönetimi, Berkan Kutlu’ya bu sözleşme yerine yeni bir teklifle giderken, son kararı Berkan Kutlu verecek. Tecrübeli futbolcunun Avrupa’dan teklifler almasına karşın Konya’da mutlu olduğunu dile getirdiği ve kararının olumlu yönde olma ihtimalinin yüksek olabileceği de gelen bilgiler arasında. Konyaspor yönetimi, bir yandan futbolcunun kararını beklemeye devam ederken, diğer yandan da diğer mevkilere yapılacak transfer için temaslarına devam ediyor.