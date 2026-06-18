Konyaspor'da Yhoan gelişmesi!

Anlaşma sağlanmasının ardından Yhoan Andzouana, sürpriz bir gelişme olmazsa önümüzdeki sezonda da yeşil-beyazlı formayı giymeye devam edecek.

Kongolu futbolcu ile Konyaspor yönetimi arasında yapılan görüşmelerde, oyuncunun özellikle maaş ödemeleriyle ilgili sorunları çözüme kavuşturuldu.

Konyaspor'un sağ bek oyuncusu Yhoan Andzouana, daha önce takımdan ayrılmak istemesine rağmen kararını değiştirerek kulüpte kalmayı tercih etti.

Konyaspor’da iç ve dış transfer çalışmaları devam ederken, iç transferde önemli bir gelişme yaşandı. Sezonun sona ermesiyle birlikte yönetime takımdan ayrılmak istediğini belirten sağ bek Yhoan Andzouana’nın fikrini değiştirdiği ve takımda kalmak istediği ifade edildi. Kongolu futbolcu ile Konyaspor yönetimi geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek, taraflar arasındaki sorunlar masaya yatırıldı.

Yapılan görüşmelerde Yhoan’ın başta maaş ödemesi olmak üzere kafasındaki soru işaretlerinin giderildiği ve tarafların el sıkıştığı bildirildi. Son dakikada sürprizi olmazsa Yhoan, önümüzdeki sezonda da yeşil-beyazlı formayı giymeye devam edecek. Kongolu sağ bek, geçen sezon başında takıma katılırken, özellikle ilk yarıdaki performansıyla tam not almıştı. Ancak, Yhoan ligin ikinci devresinde performans olarak düşüş yaşamış ve son haftalarda da forma şansı bulmakta zorlanmıştı.