20 yıllık fotoğraflar sergiye çıktı

Seydişehirli Fotoğraf sanatçısı Mustafa Ünal, 20 yıllık fotoğrafları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

20 yıllık fotoğraflar sergiye çıktı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Seydişehirli Fotoğraf sanatçısı Mustafa Ünal, 20 yıllık fotoğrafçılık serüvenini ilk kişisel sergisiyle taçlandırdı. 

Ünal'ın hazırladığı fotoğraf sergisi, Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Doğa güzellikleri ile kültürel mirasları konu alan toplam 44 eserin yer aldığı serginin açılışı, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve beraberindeki davetliler tarafından yapıldı. 

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Ziyaretçiler, birbirinden özel karelerden oluşan eserleri ilgiyle inceleme fırsatı buldu. Yaklaşık 20 yıldır fotoğraf sanatıyla ilgilenen Mustafa Ünal, ilk kişisel sergisini açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.  

Sanatseverlerden yoğun ilgi gören sergi, üç gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.  Sergi, her gün 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. 

Haber Merkezi

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