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Seydişehir'de kuralar çekildi! Turnuva zamanı

Seydişehir Belediyesi'nin düzenlediği Geleneksel Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası'nda kuralar çekildi

Seydişehir'de kuralar çekildi! Turnuva zamanı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Seydişehir Belediyesi Geleneksel Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası’nda kuralar çekildi. Belediye Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirilen 18  takımın mücadele edeceği 3 grup halinde oynanacak futbol turnuvasında ilk maç 22 Haziran Pazartesi günü oynanacak. Atatürk Spor Salonu yanında bulunan çim sahada oynanacak futbol karşılaşmalarının ilk maçı 18.30’da Cumhuriyet Spor-Kumluca Spor, ikinci maç saat 20.00’de Kafe Mola Spor-Taraşçı Spor, üçüncü maç ise saat 21.30’da Madenli Spor-Dikilitaş Spor arasında oynanacak.

Seydişehir'de kuralar çekildi! Turnuva zamanı

Turnuvanın hayırlı olmasını dileyen Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, tüm sporculara başarı dileklerini iletti. Geleneksel olarak Seydişehir Belediyesinin düzenlediği futbol turnuvasına katılan takımların centilmence ve kardeşlik havası içerisinde bir turnuva geçireceklerini kaydeden Başkan Ustaoğlu; “Düzenlediğimiz futbol turnuvamız birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiriyor. Geleneksel hale gelen futbol turnuvamızda 280’nin üzerinde sporcu ter dökecek. Tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu. 

Haber Merkezi

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