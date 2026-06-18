Konyalılar dikkat: Kuvvetli sağanak kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü fırtına uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre Konya'nın da içinde olduğu birçok ilde yerel olarak etkili olacak yağışların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği bildirildi.

Konyalılar dikkat: Kuvvetli sağanak kapıda!
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Haberin Özeti

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesinde kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü fırtına uyarısı yaptı.
  • Yarın öğleden itibaren İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve Konya dahil İç Anadolu'nun güneyinde yağışlar etkili olacak.
  • Yağışların sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşım aksaklıklarına yol açabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.

Açıklamaya göre, öğleden sonra Erzurum’un doğusu ile Kars ve Ardahan’da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yarın ise öğle saatlerinden itibaren İç Ege’de Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın’ın doğusu ve Muğla’nın iç kesimlerinde; Akdeniz’in iç kesimlerinde Isparta, Burdur, Antalya’nın iç kesimleri, Adana’nın kuzeyi, Mersin’in iç kesimleri ve Osmaniye’nin kuzeyinde; ayrıca İç Anadolu’nun güneyinde Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi

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