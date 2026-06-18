Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 19 Haziran Cuma
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 19 Haziran Cuma günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
19.06.2026 09:00 - 19.06.2026 12:30 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|ABDÜRREŞİT Caddesi
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|AKKAZANCI Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|DOLMACI Sokak
19.06.2026 09:00 - 19.06.2026 13:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17373. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17431. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17470. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17471. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17499. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|ANTALYA ÇEVRE YOLU Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|ÇAYIRBAĞI Caddesi
19.06.2026 14:00 - 19.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|AÇIKGÖZ Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|ALAIYE SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|ALTINEL Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|BAĞCI Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|BALLI. Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|BERK. Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|DEDEZADE SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|ENVAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|ERYILDIZ Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|HASLETLİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|ŞEHİT UFUK BAŞARI Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|ZAMBAKLI Caddesi
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
19.06.2026 09:00 - 19.06.2026 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14640. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14641. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14642. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14643. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14644. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14645. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14646. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14647. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14648. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14649. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14650. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14651. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14652. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14653. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14654. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14655. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14656. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14657. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14659. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14660. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14661. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14664. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14666. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14667. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14668. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|14673. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|ADALE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|ALTINSOY Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|AŞİYAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|BALDAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|BARBAROS Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|BAŞAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|BESTİL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|BOZLAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|BURUC Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|CANLI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|CELALİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|DARBAZ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|DEVLE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|EBRAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|EKİNKÖY Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|EKREM Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|ELÇİZADE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|ENFAL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|ERENSOY Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|GEÇİTBOYU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|GÖZÜAÇIK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|HARZEMŞAH Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|HASBİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|HASLET Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|İYİSOY Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|İZAHLI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|KADEMLİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|KADI ŞEHRİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|KAPLANPAŞA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|KAREKTERLİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|KIŞLIK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|KIVIRCIK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|KÖZOĞLU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|MALİK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|MEVLÜT Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|MÜŞERREF Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|NALDÖKEN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|NURBAŞ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|NURGÜL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|PAPATYA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|POLATDÜZÜ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|POSTACI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|SAKIZCILAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|SARAÇOĞLU Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|SEZGİN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|ŞEHİT ÇETİN TOTAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|ŞEHİT EMRULLAH BAŞAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|ŞEHİT METİN ÖZÇELİK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|TANKUŞU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|TOYDEMİR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|TÜREL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ERLER MAHALLESİ
|ZEYTİNOVA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SARAÇOĞLU MAHALLESİ
|CELALİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SARAÇOĞLU MAHALLESİ
|MAHŞER Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SARAÇOĞLU MAHALLESİ
|TANKUŞU Sokak
19.06.2026 10:00 - 19.06.2026 11:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|10753. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|AKSARAY ÇEVRE YOLU Caddesi