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Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 19 Haziran Cuma

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 19 Haziran Cuma günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 19 Haziran Cuma
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

19.06.2026 09:00 - 19.06.2026 12:30 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİABDÜRREŞİT Caddesi 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİAKKAZANCI Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİDOLMACI Sokak 
19.06.2026 09:00 - 19.06.2026 13:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17373. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17431. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17470. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17471. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17499. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİANTALYA ÇEVRE YOLU Caddesi 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİÇAYIRBAĞI Caddesi 
19.06.2026 14:00 - 19.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİAÇIKGÖZ Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİALAIYE SOKAK Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİALTINEL Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİBAĞCI Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİBALLI. Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİBERK. Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİDEDEZADE SOKAK Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİENVAR Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİERYILDIZ Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİHASLETLİ Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİŞEHİT UFUK BAŞARI Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİZAMBAKLI Caddesi 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

19.06.2026 09:00 - 19.06.2026 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ  
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ  
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14640. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14641. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14642. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14643. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14644. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14645. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14646. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14647. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14648. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14649. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14650. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14651. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14652. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14653. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14654. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14655. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14656. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14657. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14659. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14660. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14661. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14664. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14666. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14667. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14668. Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİ14673. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİADALE Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİALTINSOY Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİAŞİYAN Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİBALDAN Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİBARBAROS Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİBAŞAK Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİBESTİL Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİBOZLAK Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİBURUC Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİCANLI Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİCELALİ Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİDARBAZ Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİDEVLE Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİEBRAR Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİEKİNKÖY Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİEKREM Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİELÇİZADE Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİENFAL Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİERENSOY Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİGEÇİTBOYU Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİGÖZÜAÇIK Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİHARZEMŞAH Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİHASBİ Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİHASLET Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİİYİSOY Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİİZAHLI Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİKADEMLİ Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİKADI ŞEHRİ Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİKAPLANPAŞA Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİKAREKTERLİ Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİKIŞLIK Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİKIVIRCIK Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİKÖZOĞLU Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİMALİK Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİMEVLÜT Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİMÜŞERREF Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİNALDÖKEN Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİNURBAŞ Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİNURGÜL Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİPAPATYA Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİPOLATDÜZÜ Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİPOSTACI Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİSAKIZCILAR Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİSARAÇOĞLU Caddesi 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİSEZGİN Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİŞEHİT ÇETİN TOTAN Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİŞEHİT EMRULLAH BAŞAK Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİŞEHİT METİN ÖZÇELİK Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİTANKUŞU Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİTOYDEMİR Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİTÜREL Sokak 
KONYAKARATAYERLER MAHALLESİZEYTİNOVA Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİCELALİ Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİMAHŞER Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİTANKUŞU Sokak 
19.06.2026 10:00 - 19.06.2026 11:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİ10753. Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİAKSARAY ÇEVRE YOLU Caddesi 
Ümmü Gülsüm Dündar

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