Konya ‘Velo-City Konferansı’na damgasını vurdu

Koru, Konya için bisikletin sadece bir ulaşım aracı değil, sürdürülebilir bir şehir vizyonu, kültür ve yaşam tarzı olduğunu vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Bisikletliler Federasyonu’nun destekleri ve himayesinde İtalya’nın Rimini şehrinde düzenlenen "Velo-city Konferansı"nda yer alarak, şehrin bisiklet vizyonunu küresel arenaya taşıdı. "2026 Yılı Avrupa Bisiklet Başkenti" Konya, her yıl farklı bir ülkede düzenlenen ve küresel çapta "Dünya Bisiklet Zirvesi" olarak kabul edilen, alanındaki en prestijli ve en köklü uluslararası organizasyona damgasını vurdu. Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Bisikletliler Federasyonu’nun (ECF) destekleri ve himayesinde her yıl farklı bir ülkede düzenlenen dünyanın en prestijli bisiklet zirvesi "Velo-city Konferansı"na damgasını vurdu.

Bu yıl İtalya’nın Rimini şehrinde gerçekleştirilen, 1980 yılından bu yana sürdürülebilir kentsel gelişimin ve bisikletli ulaşımın geleceğini şekillendiren tarihi etkinliğe, 60’tan fazla ülkeden 1.600’ün üzerinde bisiklet uzmanı, savunucusu, karar vericisi ve akademisyen katıldı. Küresel zirveye bir stantla katılan ve yürüttüğü başarılı projelerle odak noktası olan Konya Büyükşehir Belediyesi, hem Türkiye’nin hem de şehrin bisiklet kültürünü dünyaya başarıyla tanıttı.

Başkan Vekili Koru, dünya kürsüsünden Konya’yı anlattı

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, zirvenin ilk gününde gerçekleştirilen ve küresel düzeyde büyük ilgi gören "Plenary-2: İlham Veren Düzenlemeler - Güzel Kentsel Çevreler Tasarlamak" başlıklı ana oturumda, panel konuşmacısı olarak yer aldı. Avrupa Bisiklet Başkenti Konya’da hayata geçirilen yayalaştırma projelerini, altyapı çalışmalarını ve bisikletli ulaşımın geliştirilmesi amacıyla yapılan dünya standartlarındaki düzenlemeleri uluslararası delegelere aktaran Koru, Konya’nın bisikletle olan derin bağını vurguladı.

Konya'nın bisikletle çok özel bir bağı var

Koru, bisikletin Konya’da bir ulaşım aracının çok ötesinde, köklü bir şehir kültürü ve yaşam tarzı olduğunu belirterek, "Konya'nın bisikletle çok özel bir bağı var. Bizim için bisiklet yalnızca bir ulaşım aracı veya spor dalı değil, aynı zamanda şehir kültürümüzün ve günlük yaşamımızın en önemli parçalarından biri. Güvenli bisiklet rotaları projelerimiz sayesinde çocuklarımızın okullarına bisikletle güvenli şekilde ulaşabilmelerini teşvik ediyoruz. Hedefimiz yalnızca bisiklet yolu inşa etmek değil; özgüvenli, bağımsız ve çevre bilinci yüksek nesiller yetiştirmektir. Bizi en çok gururlandıran nokta ise şu: Konya'da bisiklet geçici bir proje değil, uzun vadeli bir şehir vizyonudur. Sürdürülebilirlik, halk sağlığı, yaşam kalitesi ve toplumsal refahı bir araya getiren güçlü bir vizyon. Biz inanıyoruz ki yapılan her kilometre bisiklet yolu, daha mutlu, daha sağlıklı ve daha dirençli bir Konya için yapılmış doğrudan bir yatırımdır" dedi.

ECF yönetiminden Konya'ya övgü ve ev sahipliği mesajı

Konya Büyükşehir Belediyesi heyeti, zirve kapsamında bisiklet dünyasının tepe yönetimiyle üst düzey stratejik görüşmeler de gerçekleştirdi. ECF Yönetim Kurulu Başkanı Henk Swarttouw ve ECF Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan Yardımcısı) Sílvia Casorrán Martos ile bir araya gelen Konya heyeti, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin federasyon üyeliği, önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek ortak programlar ve uluslararası iş birlikleri hakkında verimli bir bilgi alışverişinde bulundu. Görüşmede, Konya’nın sürdürülebilir ulaşım altyapısı ve bisiklet odaklı şehircilik başarılarından övgüyle bahseden ECF yönetimi, Konya’nın yakın gelecekte dünya genelindeki bu en büyük bisiklet buluşması olan "Velo-city Konferansı"na ev sahipliği yapabileceğini gündeme getirdi. Bu vizyon, Konya’nın küresel bisiklet diplomasisindeki gücünü bir kez daha tescilledi.

Konya standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü

Fuar alanında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan özel stant, zirvenin en fazla ilgi gören ve dikkat çeken tanıtım alanlarından biri oldu. Dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce bisiklet uzmanı, şehir plancısı ve bisiklet aktivisti, Konya standını ziyaret ederek hem Konya Büyükşehir Belediyesi’nin teknolojik ve fiziksel bisiklet yatırımlarını inceledi hem de Türkiye’nin kültürel ve turistik değerleri hakkında ayrıntılı bilgiler aldı. Konferans süresince kurulan yeni diyaloglar sayesinde, Konya'nın ve Türkiye'nin uluslararası alandaki tanıtımına çok ciddi bir katkı sağlandı. Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES) tarafından "2026 Yılı Avrupa Bisiklet Başkenti" ilan edilen Konya, dünya bisiklet şehri olma vizyonunu küresel arenada taçlandırmaya devam ediyor.

Velo-City Konferansı

Velo-City Konferansı, her yıl farklı bir ülkede düzenlenen ve küresel çapta "Dünya Bisiklet Zirvesi" (World Cycling Summit) olarak kabul edilen, alanındaki en prestijli ve en köklü uluslararası organizasyondur.