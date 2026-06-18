CHP Konya Kadın Kollarından genel merkeze tepki

Bahar Altay Çaçık Kadın Kolları İl Başkanları olarak, biat kültürünün atanmış piyonlarını dün de tanımadık bugün de tanımayacağız diyerek, “Cumhuriyet Halk Partisi kadın örgütü, gücünü mahkeme koridorlarının karanlık dehlizlerinden ya da saray yargısının sipariş kararlarından değil; sandıktan, emekten ve kurultay delegelerinin hür iradesinden alır.

Bugün, “butlan” gibi hukuki kılıfların arkasına gizlenerek, örgütün helal oylarıyla seçilmiş Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Asu Kaya ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizi görevden aldığını sanan gayrimeşru güruha sesleniyoruz: Sarayın adaletsiz yargı mekanizmalarıyla iş birliği yaparak, bir hukuk garabetinin arkasına sığınarak kurduğunuz o çakma, atanmış "butlan yönetimini" kökten reddediyoruz! Sizin ne kadın örgütü nezdinde ne de milletin vicdanında zerre kadar meşruiyetiniz yoktur! Seçim sandığından çıkamayıp, kadınların emeğini, alın terini yargı oyunlarıyla gasp etmeye yeltenen bu atanmış yapı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partimizin mücadele tarihine kara bir leke olarak geçecektir.

Saray yargısının lütfettiği kararlarla kadın örgütünün iradesine çökmeye çalışan "butlan yönetimi", örgüt iradesini gasp eden bir kayyum zihniyetinden farksızdır. Biz bu partiyi saray yargısına teslim etmedik, sizin gibi atanmışlara da asla teslim etmeyeceğiz! "Onun yerine arkadaşımızı atadık" diyen o sözde yönetimi ve onların atadığı sipariş yönetimleri ellerimizin tersiyle itiyoruz. Bizim Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Kadın Kolları Genel Başkanımız ise örgütün büyük desteğiyle, sandıktan bileğinin hakkıyla çıkan Sayın Asu Kaya'dır.” dedi.

CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş Konya örgütü olarak partimizi dizayn etmeye yönelik girişimleri kabul etmediklerini dile getirerek, “Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Asu Kaya ve seçilmiş yönetiminin görevden alınmasını, kadın kolları örgütlerinin feshedilmesini kabul etmiyoruz.” diye konuştu.

CHP Konya İl Binası önünde yapılan Basın Açıklamasına CHP Konya İl Kadın Kolları Başkanı Bahar Altay Çaçık, İlçe kadın kolları Başkanları, CHP PM Üyesi Elif Leyla Gümüş, Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, ilçe başkanları ve partili kadınlar katıldı.