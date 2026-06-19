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Konya'da define aramak için açtıkları kuyu sonlarını getirdi

Konya'da define aramak kaçak kazı yapan 2 kişi açtıkları kuyuda hayatını kaybetti.

Konya'da define aramak için açtıkları kuyu sonlarını getirdi
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye

Olay, merkez Meram ilçesi Kızılören Mahallesi Mordor kalesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, define aramak için izinsiz kazı yapan Hilmi Konukcu (36) ve Ali Çelikbaş (50) açtıkları kuyuda hayatını kaybetti. 

Konya'da define aramak için açtıkları kuyu sonlarını getirdi

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptıkları çalışmada Hilmi Konukcu ve Ali Çelikbaş'ın cansız bedeni kuyudan çıkarıldı. 

Hilmi Konukcu ve Ali Çelikbaş'ın kesin ölüm nedenleri otopsi sonucu netleşecek.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

İHA

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