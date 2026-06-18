Konyaspor'da flaş kombine kararı! 3 tribünde satış yapılmayacak

Konyaspor Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yaparak yeni sezon kombine biletlerle ilgili bilgi verdi. Yapılan açıklamaya göre kombine biletlerin fiyatları ve bilgilendirmesi, 19 Haziran Cuma günü yapılacak. Ayrıca alınan karar gereği Batı Üst, Kuzey Üst ve Güney Üst tribünlerinde kombine bilet satışı olmayacak. Yeşil-beyazlı kulübün resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle.

3 tribünde kombine satışı yapılmayacak

“Büyük Konyaspor Camiası; Yeni bir sezona, yepyeni umutlar ve omuz omuza vermenin heyecanıyla hazırlanıyoruz. Yeşil-beyaz sevdamızı tribünlerde hep birlikte haykırmak için gün sayıyoruz. Kulübümüzün geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmek, mali yapımızı sürdürülebilir kılmak ve stadyumumuzdaki o eşsiz Konyaspor coşkusunu en üst seviyeye çıkarmak adına, bu sezon kombine satışlarımızda yeni bir düzenlemeye gidiyoruz. 2026-2027 sezonu kombine satışlarında; Batı Üst, Kuzey Üst ve Güney Üst tribünleri satışa açılmayacaktır”.

Alınan kararın 2 temel nedeni var

“Yönetim Kurulu olarak almış olduğumuz bu kararın iki temel nedeni bulunmaktadır: Bütünsel Tribün Atmosferi: Stadyumumuzdaki dağınık taraftar yerleşimi yerine, alt tribünlerde tek yürek olarak buluşmayı amaçlıyoruz. Stadyumumuzda omuz omuza oluşturacağımız taraftar bütünlüğü ile daha güçlü baskı kuracağımıza inanıyoruz. Operasyonel Maliyetler: Stadyum genelinde tüm tribünlerin açılması; yüksek güvenlik, personel, temizlik vs. operasyonel maliyetleri beraberinde getirmektedir. Bu ekstra maddi yükü hafifleterek, kaynaklarımızı doğrudan yeşil sahada başarıya ulaşacak güçlü bir Konyaspor için harcamayı hedefliyoruz”.

Kombine bilet fiyatları 19 Haziran’da yapılacak

“Stadyumumuzda 2026-2027 Sezonu için kombine satışına açılacak tribünlerimizde tek bir boş koltuk bırakmayarak, Konyaspor’un adını hep birlikte haykıracağımız bu yeni sezonda, anlayışınız ve bitmek bilmeyen desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Kombine bilgilendirme ve fiyat detayları, 19 Haziran Cuma günü kamuoyu ile paylaşılacaktır. Şimdi daha güçlü ve tek yürek olma zamanı! Saygılarımızla. Tümosan Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu”.