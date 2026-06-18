Konya'da 15 Temmuz etkinliklerle anılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bu yıl 'İrade Bizim, Zafer Bizim!' konseptiyle 10'uncusu düzenlenecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri için Konya Valiliğinde hazırlık toplantısı düzenlendi.

Konya'da 15 Temmuz etkinliklerle anılacak
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Konya Valiliği öncülüğünde, kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek etkinliklerde kurumlararası koordinasyon ve eşgüdümün sağlanması amacıyla düzenlenen toplantıya, Konya Vali Yardımcısı Mustafa Sait Arcaklıoğlu başkanlık etti. Valilik ek hizmet binasında yapılan toplantıya; Konya Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Konya'da 15 Temmuz etkinliklerle anılacak

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PROGRAM AKIŞI VE GÖREVLENDİRMELER BELİRLENDİ

Toplantıda, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü tarafından sunum yapıldı. İletişim Başkanlığının "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Strateji Belgesi" doğrultusunda, Konya merkez ve ilçelerinde düzenlenecek etkinliklere dair kurumlararası görevlendirmeler ve program akışı netleştirildi. Katılımcı kurum yöneticilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda şekillenen anma etkinliği tören programının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.  

HAFIZAYI TAZE TUTMAK SON DERECE ÖNEMLİ

Toplantıda, 15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak yazdığı unutulmaz destanın önemi vurgulandı. Hain darbe girişimine karşı gösterilen eşsiz direnişin, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya ilan ettiği hatırlatıldı.

Demokrasiye kasteden bu ve benzeri girişimlere karşı toplumsal bilincin canlı tutulması amacıyla, bu yılki etkinliklerin büyük bir titizlikle yürütüleceği belirtildi. Ulusal ve uluslararası kamuoyuna Türkiye’nin gücünü, demokrasi zaferini ve FETÖ yapılanmasının hem Türkiye hem de dünya için oluşturduğu tehdidi daha etkili anlatabilmek adına 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü çerçevesinde yapılacak etkinliklerin büyük bir önem arz ettiği kaydedildi. 

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