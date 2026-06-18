Kulu'da çalışmalar etap etap sürüyor

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ilçede yürütülen yol onarım çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu. Sertdemir, yol bakım ve onarım çalışmalarının etap etap devam ettiğini söyledi.

Kulu'da çalışmalar etap etap sürüyor
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ilçede yürütülen yol bakım ve onarım çalışmaları hakkında açıklamada bulundu. Serdemir açıklamasında şu değerlenmede bulundu; “Tavlıören Mahallemizde, KOSKİ ve MEDAŞ tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sonrasında oluşan yol bozulmalarının giderilmesi amacıyla ekiplerimiz tarafından bakım, onarım ve parke tamirat çalışmalarına başlanmıştır.

Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için sahadaki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Belirlediğimiz program doğrultusunda tüm mahallelerimizde bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarımız etap etap devam edecektir. Çalışmaların Tavlıören Mahallemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” 

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