Konya'da şap hastalığı ile bilimsel mücadele

Konya İl Tarım v Orman Müdürlüğünde Şap Enstitüsü tarafından "Şap Hastalığı ile Mücadele, Kontrol ve Biyogüvenlik" konulu eğitim gerçekleştirildi. Müdürlükten eğitim hakkında yapılan açıklamada, “İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda, hayvan sağlığının korunması ve şap hastalığıyla etkin mücadele çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla "Şap Hastalığı ile Mücadele, Kontrol ve Biyogüvenlik" konulu eğitim programı düzenlendi.

Eğitim, Şap Enstitüsü Müdürlüğü konu uzmanları tarafından gerçekleştirildi. Programa İl Müdür Yardımcımız Hasan Hüseyin Acar, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürümüz Yavuz Küçükkaya ile il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan hayvan sağlığı personellerimiz katılım sağladı.

Eğitimde; şap hastalığının güncel durumu, hastalığın yayılmasının önlenmesine yönelik mücadele yöntemleri, aşılama çalışmaları, biyogüvenlik uygulamaları ve sahada uygulanması gereken kontrol tedbirleri hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi.

Ayrıca uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Hayvan hastalıklarıyla mücadelede bilgi ve koordinasyonun artırılmasına yönelik eğitim çalışmalarımız devam edecektir.”ifadelerine yer verildi.