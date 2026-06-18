Selçuklu'da vatandaş sordu, Başkan Pekyatırmacı cevapladı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından yürütülen ve vatandaşlarla yöneticiler arasında bir köprü görevi görmeyi amaçlayan “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı kapsamında vatandaşlarla buluştu.

Bu kapsamda Akıncılar, Dumlupınar ve Yazır Mahallelerinde düzenlenen programda vatandaşların talep ve önerileri dinledi. AK Parti İlçe Başkanı Arif Bağcı’nın da katıldığı programlarda Başkan Ahmet Pekyatırmacı, yürütülen belediyecilik hizmetleri hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Başkan Pekyatırmacı’ya Akıncılar Mahallesi’nde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da eşlik etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, örnek iş birlikleriyle Konya’yı vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda daha iyi şekillendirdiklerini ifade ederek, sadece Konya'da değil dünyaya örnek olacak bir iş birliği olduğundan söz etti.

Bu anlamda Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram, Karatay, Selçuklu İlçe Belediyelerle birlikte yol izlendiğini ifade eden Pekyatırmacı, temel belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmenin öncelikli vazifeleri olduğunu ifade etti.

Akıncılar ve Esenler Mahallelerinde dönüşüm başladı

Selçuklu Belediyesi olarak her alanda vatandaşların ihtiyacına göre hareket ettiklerini belirten Başkan Pekyatırmacı, "Bugün Akıncılar Mahallemizdeyiz. Akıncılar Mahallemiz Konyamızın en eski mahallelerinden bir tanesi. Burada yıllardır konuşulan bir husus vardı. Dönüşüm meselesi. Elhamdülillah iki sene önce planlarımızı tamamladık ve çok hızlı bir şekilde de Akıncılar ve Esenler Mahallelerimizde dönüşüm başlamış oldu. İnşallah kısa süre içerisinde de bu binalarımız tamamlanacak. İnanıyorum ki Konya'nın en güzel mahallelerinden biri ortaya çıkmış olacak.

Çünkü planı yaparken Büyükşehir Belediyemizle birlikte ortak çalışma neticesinde sizlerin huzur içerisinde yaşayabileceği, konforlu alanların da içerisinde olduğu güzel bir planı ortaya koyduk. Mahalleli hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun diyorum. Toplantımızın hayırlar getirmesini temenni ediyor, hayırlı günler diliyorum” diye konuştu.

Başkan Altay: “Bütüncül bir yaklaşımla bu süreçleri yürütüyoruz”

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Her geldiğimizde büyük bir nezaketle, muhabbetle, sevgiyle bizi adeta bağrınıza basıyorsunuz. 9 yıl boyunca Selçuklu'da yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Büyükşehir Belediyesi'nde de Konyamızın tamamına hizmet etmek nasip oldu.

Ama buraları sokak sokak, mahalle mahalle, muhtar muhtar, vatandaş vatandaş bilen bir kişi olarak gelinen noktada iyiye gittiğimizi görüyorum. Özellikle kentsel dönüşüm işi çok hızlı ilerlendi. Beklenenden daha hızlı gidiyor ve inşallah sonucu da çok güzel çıkacak. Burası Konya'nın en prestijli caddelerinden birisi haline dönüşecek. Caddede ciddi bir genişleme alanı oluşturuyoruz.

İlerde hem de raylı sistemlerin yapılması hem de trafiğin rahatlaması adına caddenin devamında da planlamaları yaptık. Bütüncül bir yaklaşımla bu süreçleri yürütüyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın devamında AK Parti teşkilatı olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını söyleyen AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.