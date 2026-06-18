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Konya Şeker'den çiftçiye nefes aldıracak ödeme

Konya Şeker, 2026-2027 kampanya döneminde üretici ortaklarına 233 milyon 862 bin TL'lik dev motorin avansı ödemesini 19 Haziran Cuma günü saat 17.00'de gerçekleştireceğini duyurdu.

Konya Şeker'den çiftçiye nefes aldıracak ödeme
DHA
DHADemirören Haber Ajansı
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Haberin Özeti

  • Konya Şeker, 2026-2027 kampanya döneminde üretici ortaklarına toplam 233 milyon 862 bin TL tutarında motorin avansı ödeyecek.
  • Söz konusu avans ödemesi, 19 Haziran Cuma günü saat 17.00 itibarıyla üretici ortakların hesaplarına aktarılacak.
  • PANKOBİRLİK Başkanı Ramazan Erkoyuncu, bu desteğin çiftçinin üretime güçlü devam etmesi ve yükünü hafifletmesi için önemini vurguladı.

Konya Şeker, üretici ortaklarına yönelik desteklerini 2026-2027 kampanya döneminde de sürdürmeye devam edeceği bildirildi. Üreticilere toplam 233 milyon 862 bin TL tutarında motorin avansı ödemesi yapılacağı söz konusu ödemenin, 19 Haziran Cuma günü saat 17.00 itibarıyla üretici ortakların hesaplarına aktarılacağı kaydedildi.

Konya Şeker'den çiftçiye nefes aldıracak ödeme

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Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu şöyle konuştu:

“2026-2027 kampanya dönemimizde üretici ortaklarımızın hesaplarına toplam 233 milyon 862 bin TL tutarında motorin avansı ödemesini 19 Haziran tarihinde saat 17.00 itibarıyla gerçekleştiriyoruz. Üreticilerimizin üretime daha güçlü devam edebilmesi için her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Tarımın stratejik öneminin daha da arttığı bu dönemde, çiftçimizin yükünü hafifletecek her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğiz. Avans ödemelerimizin tüm üretici ortaklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, bereketli, kazançlı ve başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum."

DHA

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