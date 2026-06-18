Selçuklu'da geleceğin yetenekleri mezun oldu

Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında Selçuklu Sanat Eğitim Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) kapsamında faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde, 2025-2026 Yılı Eğitim-Öğretim dönemi Yıl Sonu Sergi ve Katılım Sertifikası Programı ile tamamlandı. Bu anlamlı günde akademiden eğitim alan ve dönemi başarı ile tamamlayan kursiyerlerin sergiledikleri sahne performansları da büyük beğeni topladı.

Araştıran, keşfeden ve sorgulayan bir neslin oluşması hedeflenen atölyeden dönem boyunca bin 117 öğrenci ve 95 yetişkin eğitim aldı. İletişim, sanat, teknoloji temaları başta olmak üzere birçok alanda hizmet veren akademiden açıldığı günden bu yana 14 bin 120 öğrenci faydalandı.

Başkan Pekyatırmacı,“ Çocuklarımızın kendi talebi ile bir şeyleri yapabilmesi önemli”

Çocuklara fırsat verildiği zaman istedikleri her şeyi başarabileceklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ Yeter ki çocuklarımıza fırsat verelim, güvenelim ve onların önünü açalım. Gelişim Teknoloji Akademimizde, Sanat Tasarım Atölyemiz de, Sille Tabiat Okulumuz da, Sanat Akademimiz de bize bunu defalarca gösterdi, göstermeye devam ediyor. Başta ilçe milli eğitim müdürümüz olmak üzere burada bu çalışmaların yürütülmesinde emek veren tüm milli eğitim camiamıza, SEDEP-SETAP koordinatörlerimize yöneticilerimize, okul müdürlerimize, burada görev alan eğitmenlerimize, öğretmenlerimize belediye personelimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz bu atölyelere geldikleri zaman kendilerini, ilgi ve yeteneklerini keşfediyorlar. İnsanın önce kendinin farkında olması, kabiliyetinin, hedefinin ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Bir başkasının yönlendirmesiyle ve isteğiyle değil, kendi talebiyle bir şeyleri yapabilmesi önemli. İşte bu atölye programlarımızda bunu hedefliyoruz. Çocuklarımız kendini, ilgi ve yeteneğini keşfetsin istiyoruz. Belki fotoğrafçılığa, belki hitabete ilgisi var. Belki içlerinden birkaç tanesi profesyonel tiyatrocu olacak ve sevdiği istediği bir işi yapacak. Yine aynı şekilde hat atölyemizde faaliyet gösteren öğrencilerimizden bir kısmı belki hattat olacak. Ama hattat olmayı kendisi seçecek. Yine aynı şekilde siber güvenlikte İHA Mekatronik'te görev alan veya burada bulunan öğrencilerimiz belki geleceğin Selçuk Bayraktar'ı olacak. Ama bunların hepsi kendi istekleriyle kendi talepleriyle ortaya çıkacak. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığımızın şu anda yürürlükte olan Maarif Eğitim Modeli Türkiyemiz için hayati önem taşıyor. Bakanlığımızın programlarına burada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte katkı sunabiliyor olmaktan dolayı çok çok mutlu ve gururluyuz. Elhamdülillah Selçuklumuzda ilkokul, ortaokul, lise hatta üniversite öğrencilerimiz de geliyor. Her seviyeden öğrencilerimize bu imkanları sunabiliyor olmaktan dolayı son derece mutluyuz ve gururluyuz. Gelecek çok güzel olacak. Çocuklarımıza ve gençlerimize güveniyoruz. Burada bulunan tüm haziruna ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum” dedi.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Bağcı,“ Akademimiz Maarif Modeli Eğitim sisteminin en güzel örneklerinden biri”

Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde verilen eğitimlerin Maarif Modeli Eğitim sisteminin en güzel örneklerinden biri olduğunu dile getiren AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı,“ Bu modelin başarılı bir şekilde uygulanması noktasında emeği geçen Selçuklu Belediyemize, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bahtlarının açık olmasın diyorum” dedi.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sağdıç,“ Her türlü projemizde bize destek olan Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’ya şükranlarımı arz ediyorum”

Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda oluşturulan imkanların onları geleceğe en güzel şekilde hazırlayacağını söyleyen Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç,“ Bu bağlamda hem teknoloji hem de kişisel gelişim alanında faaliyet gösteren Gelişim ve Teknoloji Akademimizin sertifika töreninde bu mutluluğu birlikte paylaşıyoruz. Akademimizden açılışından bu yana 10 bine yakın sayıda kursiyer yetişkin ve öğrencimiz yararlandı. Bu imkanı hazırlayan, her türlü projemizde bize destek olduğu gibi atölyelerimizde de öğrencilerimizin gelişimine katkı sunan, bunlara ortam hazırlayan kıymetli belediye başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’ya huzurlarınızda özellikle şükranlarımı arz ediyorum. Yine burada görev yapan hem Milli Eğitim Müdürlüğü personelimiz, halk eğitim, usta öğreticilerimiz, belediyemizin değerli ekiplerine de ayrı ayrı teşekkür ediyor, sertifika alan tüm öğrencilerimizi ve kursiyerlerimizi de tebrik ediyorum” diye konuştu.

Programa AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Havvanur Poçanoğlu, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, belediye meclis üyeleri, öğretmen, öğrenci ve aileleri katıldı.

Sahne gösterileri ve sergilerin bulunduğu program, katılım sertifikası ve teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.