Başkan Kızılkaya 26 milyonluk ihaleyi duyurdu

Cihanbeyli Belediye Başkanı Dr. Fırat Kızılkaya, ilçede yürütülen çalışmalar ile ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Kızılkaya, “İlçemizde bugüne kadar 100 kilometrelik Enerya doğalgaz abonelik hat çalışması tamamlanmıştır. Bu kapsamda Cihanbeyli merkezindeki tüm cadde ve sokaklarımızda altyapı çalışmaları nedeniyle tahribatlar oluşmuştur.”dedi.

Başkan Kızılkaya açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: