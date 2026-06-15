Konya'da dalgıç polislerden örnek davranış

Konya'da Altınapa Barajı'nda dalış yapan polis ekipleri, görev öncesi çevrede biriken çöpleri toplayarak alanı temizledi.

Konya'da dalgıç polislerden örnek davranış
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Konya'da dalgıç polislerden örnek davranış

İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, su altında yapılacak dalış çalışması için gittikleri Altınapa Barajının çevresine atılan çöpleri fark etti. Görev öncesi çalışma alanlarındaki çöpleri toplayıp çuvallara doldurup çöp kutusuna atan ekipler duyarlı davranışlarıyla takdir topladı. 

Konya'da dalgıç polislerden örnek davranış

Su Altı Grup Amiri Komiser Hakan Özdemir, şu ifadelerde bulundu:

"Biz göreve geldiğimizde maalesef çevremizi çok kirli vaziyette buluyoruz. Çevremizi çalışma alanımızı temizlemeyi kendi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu çöpleri toplayıp sıfır atık çalışması kapsamında da geri dönüşüme destek sağlıyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle geri dönüşümü yapılabilir malzemeleri rica ediyoruz bunları toplu vaziyette bıraksınlar. En azından her yerde çöp kutusu var onlara da atabilirler. Çevremizi temiz tutalım" 

İHA

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