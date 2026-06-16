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Konya'da ortalık karıştı: Kavga anı kamerada!

Konya'nın ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan grup kavgası kameraya saniye saniye yansıdı

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Konya'da ortalık karıştı: Kavga anı kamerada!
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Haberin Özeti

  • Konya'nın Altınekin ilçesi sanayi sitesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
  • İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kalabalık bir grubun 3 kişiyi tekme ve yumruklarla darp ettiği görüldü.
  • Kavga eden tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Olay, Konya'nın Altınekin ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine tekme tokat saldırdı. Kavga anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kalabalık grubun 3 kişiyi tekme ve yumruklarla darp ettiği, zaman zaman ise uzaklaşıp yeniden saldırdığı görüldü.

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Öte yandan, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

İHA

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