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Konyalı balıkçılar hazır! Yeni av sezonu başladı

Beyşehir Gölü'nde yeni su ürünleri av sezonu dualar eşliğinde başladı.

Konyalı balıkçılar hazır! Yeni av sezonu başladı
AA
AAAnadolu Ajansı
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meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye

Çiftlik Mahallesi limanında yeni av sezonunun açılış programında konuşan Konya Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen, Beyşehir Gölü'nde balık stoklarını korumak ve gelecek nesillere aktarıp sürdürülebilir avcılığı sağlamak maksadıyla son yıllarda balıklandırma çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Yasak döneme değinen Seçen, "Bu stok korunması ve sürdürülebilir ticari balıkçılık açısından son derece önemli. Biz sürdürülebilirliği sağlamak için denetimlerimizi sürekli yapıyoruz." dedi.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ve Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da konuşma yaptı.

İlçe Müftüsü Enes Aktaş'ın yaptığı duanın ardından av sezonu açıldı.

AA

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