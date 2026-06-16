TRT, Dünya Kupası'nda takımları karıştıran spiker hakkında açıklama yaptı

TRT, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İran-Yeni Zelanda maçının anlatımında yaşanan spiker hatası nedeniyle kamuoyundan özür diledi.

İran’ın geliştirdiği tehlikeli atakları Yeni Zelanda organizasyonu gibi, Yeni Zelanda’nın gol girişimlerini ise İran hücumuymuş gibi aktardı.

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda arasında oynanan maçta, yayıncı kuruluş TRT'nin sipkeri iki takımı birbirine karıştırdı. Spiker bir süre İran’ın ataklarını Yeni Zelanda atağı gibi, Yeni Zelanda’nın ataklarını ise İran atağı gibi anlattı.

SPİKER MEHDİ TAREMİ'Yİ TANIYINCA...

İran'ın yıldız golcüsü Mehdi Taremi'nin yakın plandan gösterildiği bir anda hatasını fark eden spiker, sosyal medyada gündem oldu. Maç 2-2 berabere sona erdi. Yeni Zelanda'nın gollerini Elijah 7 ve 55. dakikalarda, İran'ın gollerini ise 32'de Ramin Razaeian, 64'te Muhammed Muhibbi attı.

“KABUL EDİLEMEZ”

TRT'den yaşanan spiker hatası nedeniyle açıklama yayımlandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: