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Konya'da eğitim camiasının acı vedası! Son yolculuğuna uğurlandı

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Personeli Ali Osman Teksöğüt son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'da eğitim camiasının acı vedası! Son yolculuğuna uğurlandı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü personeli Ali Osman Teksöğüt, düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Merhumun cenazesi, Sedirler Kağnıcılar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Konya'da eğitim camiasının acı vedası! Son yolculuğuna uğurlandı

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Cenaze törenine Konya İl Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Meram İlçe Millî Eğitim Müdürü Erkan Yakışır, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğündeki çalışma arkadaşları ile eğitim camiasından çok sayıda yönetici, öğretmen ve vatandaş katıldı.

Konya'da eğitim camiasının acı vedası! Son yolculuğuna uğurlandı

Yoğun katılımın olduğu törende merhum Ali Osman Teksöğüt için dualar edilirken, ailesi ve yakınlarına taziyeler iletildi. Eğitim camiasında sevilen isimlerden biri olan Teksöğüt’ün vefatı, mesai arkadaşları ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Konya'da eğitim camiasının acı vedası! Son yolculuğuna uğurlandı

Konya eğitim ailesi, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Haber Merkezi

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