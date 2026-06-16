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Konya Valisi Akın, Hüyük'teki tesisleri inceledi

Konya Valisi İbrahim Akın, Hüyük Gençlik Kampını ziyaret ederek, tesislerde incelemelerde bulundu

Konya Valisi Akın, Hüyük'teki tesisleri inceledi
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
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Haberin Özeti

  • Konya Valisi İbrahim Akın, Hüyük Gençlik Kampı'nı ziyaret ederek buradaki tesislerin genel durumu hakkında incelemelerde bulundu.
  • Vali Akın'ın ziyareti sırasında gençlik çalışmaları, kamp faaliyetleri ve tesisin mevcut durumu detaylıca ele alındı.
  • Ziyaretle ilgili açıklamayı Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaparak, kamp faaliyetleri ve değerlendirmeler hakkında bilgi verdi.

Konya Valisi İbrahim Akın, Hüyük Gençlik Kampını ziyaret ederek, tesisleri inceledi. 

Konya Valisi Akın, Hüyük'teki tesisleri inceledi

Konuyla ilgili Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Konya Valimiz Sayın İbrahim Akın, Hüyük Gençlik Kampımızı ziyaret ederek tesisimizde incelemelerde bulundu. Gençlik çalışmalarımız ve kamp faaliyetlerimiz hakkında değerlendirmelerde bulunulan ziyarette, kampımızın mevcut durumu ve yürütülen faaliyetler ele alındı” ifadelerine yer verildi. 

Hüseyin Turgut

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