Konya yerel liglerde şampiyonlar netleşti

Konya yerel voleybol liglerinde sezonun şampiyonları belli oldu

Konya yerel liglerde şampiyonlar netleşti
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye

Haberin Özeti

  • Konya Voleybol Altyapı Ligleri 2025-2026 Sezonu, final maçlarının tamamlanmasıyla sona erdi ve şampiyonlar belli oldu.
  • Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar tarafından verildi.
  • Küçük Kızlar'da Diltaş SK, Genç Kızlar'da Vakıf Akademi SK ve Midi Erkek'te Konya Büyükşehir Belediye SK gibi takımlar şampiyonluk elde etti.

Konya Voleybol Altyapı Ligleri 2025-2026 Sezonu oynanan final maçlarıyla tamamlandı. Şehrin farklı noktalarından çok sayıda takımın katılım gösterdiği şampiyona da kupa ve madalyalar sahiplerini buldu. Final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen görkemli törenle verildi. Derece elde eden takımlar kupa ve madalyaları Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’ın elinden aldı. Müsabakalar sonunda derece elde eden okul takımları şöyle.

Konya yerel liglerde şampiyonlar netleşti

Konyalı sporcu, Bulgaristan'da çifte sevinç yaşadı
Bu Habere de Bak
Konyalı sporcu, Bulgaristan’da çifte sevinç yaşadı

Küçük Kızlar: Diltaş SK, Selçuklu Belediye SK, Konya Anka SK
Genç Kızlar: Vakıf Akademi SK, Konya Anka SK, Falcon Atletik Takımı
Midi Erkek: Konya Büyükşehir Belediye SK, Pema Koleji SK, Karatay Belediyesi SK
Küçük Erkek: Seydişehir Cimnastik SK, Konya Büyükşehir Belediye SK, Pema Koleji SK
Yıldız Erkek: Konya Büyükşehir Belediye SK, Pema Koleji SK, Karatay Belediyesi SK
Genç Erkek: Konya Büyükşehir Belediye SK, Pema Koleji SK, Karatay Belediyesi Spor SK.

Konya yerel liglerde şampiyonlar netleşti
 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da pembe şölen! Nüfus patlaması yaşandı
Konya'da pembe şölen! Nüfus patlaması yaşandı
Konya'da eşini öldüren sanık hakim karşısında
Konya’da eşini öldüren sanık hakim karşısında
Konya'da eğitim ve sanayi buluştu: MEİF'26 açıldı
Konya’da eğitim ve sanayi buluştu: MEİF’26 açıldı
Konya'da bu saatlerde trafik düzeni değişiyor!
Konya’da bu saatlerde trafik düzeni değişiyor!
Konya'da yarışmalar nefes kesti
Konya’da yarışmalar nefes kesti
Konya'nın kirazında sezon sürprizi
Konya'nın kirazında sezon sürprizi