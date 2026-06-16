Konya yerel liglerde şampiyonlar netleşti

Küçük Kızlar'da Diltaş SK, Genç Kızlar'da Vakıf Akademi SK ve Midi Erkek'te Konya Büyükşehir Belediye SK gibi takımlar şampiyonluk elde etti.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar tarafından verildi.

Konya Voleybol Altyapı Ligleri 2025-2026 Sezonu oynanan final maçlarıyla tamamlandı. Şehrin farklı noktalarından çok sayıda takımın katılım gösterdiği şampiyona da kupa ve madalyalar sahiplerini buldu. Final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen görkemli törenle verildi. Derece elde eden takımlar kupa ve madalyaları Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’ın elinden aldı. Müsabakalar sonunda derece elde eden okul takımları şöyle.

Küçük Kızlar: Diltaş SK, Selçuklu Belediye SK, Konya Anka SK

Genç Kızlar: Vakıf Akademi SK, Konya Anka SK, Falcon Atletik Takımı

Midi Erkek: Konya Büyükşehir Belediye SK, Pema Koleji SK, Karatay Belediyesi SK

Küçük Erkek: Seydişehir Cimnastik SK, Konya Büyükşehir Belediye SK, Pema Koleji SK

Yıldız Erkek: Konya Büyükşehir Belediye SK, Pema Koleji SK, Karatay Belediyesi SK

Genç Erkek: Konya Büyükşehir Belediye SK, Pema Koleji SK, Karatay Belediyesi Spor SK.



