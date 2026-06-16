Konya yerel liglerde şampiyonlar netleşti
Konya yerel voleybol liglerinde sezonun şampiyonları belli oldu
Haberin Özeti
- • Konya Voleybol Altyapı Ligleri 2025-2026 Sezonu, final maçlarının tamamlanmasıyla sona erdi ve şampiyonlar belli oldu.
- • Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar tarafından verildi.
- • Küçük Kızlar'da Diltaş SK, Genç Kızlar'da Vakıf Akademi SK ve Midi Erkek'te Konya Büyükşehir Belediye SK gibi takımlar şampiyonluk elde etti.
Konya Voleybol Altyapı Ligleri 2025-2026 Sezonu oynanan final maçlarıyla tamamlandı. Şehrin farklı noktalarından çok sayıda takımın katılım gösterdiği şampiyona da kupa ve madalyalar sahiplerini buldu. Final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen görkemli törenle verildi. Derece elde eden takımlar kupa ve madalyaları Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’ın elinden aldı. Müsabakalar sonunda derece elde eden okul takımları şöyle.
Küçük Kızlar: Diltaş SK, Selçuklu Belediye SK, Konya Anka SK
Genç Kızlar: Vakıf Akademi SK, Konya Anka SK, Falcon Atletik Takımı
Midi Erkek: Konya Büyükşehir Belediye SK, Pema Koleji SK, Karatay Belediyesi SK
Küçük Erkek: Seydişehir Cimnastik SK, Konya Büyükşehir Belediye SK, Pema Koleji SK
Yıldız Erkek: Konya Büyükşehir Belediye SK, Pema Koleji SK, Karatay Belediyesi SK
Genç Erkek: Konya Büyükşehir Belediye SK, Pema Koleji SK, Karatay Belediyesi Spor SK.