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Konyalı sporcu, Bulgaristan'da çifte sevinç yaşadı

Konyalı sporcu Muhammed Eren, Bulgaristan'da çifte şampiyonluk elde etti

Konyalı sporcu, Bulgaristan'da çifte sevinç yaşadı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Haberin Özeti

  • Konyalı özel sporcu Muhammed Eren Uysal, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki şampiyonada çifte altın madalya kazandı.
  • Uysal, atletizm branşında 800 metre mozaik kategorisinde 2:45.09'luk derecesiyle rekor kırarak zirveye çıktı.
  • Milli sporcu ayrıca 1500 metre yürüyüş mozaik kategorisinde de 13:14.72 derecesiyle ikinci altın madalyanın sahibi oldu.

Konyalı Muhammed Eren Uysal’dan Bulgaristan’da gururlandıran başarı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Sofya'daki şampiyonanın ikinci gününde ay-yıldızlı özel sporcular, cimnastik, triatlon ve atletizm branşlarında madalya mücadelesi verdi.

Atletizm branşında yarışan milli özel sporculardan Muhammed Eren Uysal ise 800 metre mozaik kategorisinde 2:45.09'luk derecesiyle rekor kırarak altın madalyaya ulaştı. Muhammed Eren Uysal, mozaik kategori 1500 metre yürüyüş yarışında da 13:14.72 derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu. 

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