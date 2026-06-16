Konyalı sporcu, Bulgaristan'da çifte sevinç yaşadı
Konyalı sporcu Muhammed Eren, Bulgaristan'da çifte şampiyonluk elde etti
Haberin Özeti
- • Konyalı özel sporcu Muhammed Eren Uysal, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki şampiyonada çifte altın madalya kazandı.
- • Uysal, atletizm branşında 800 metre mozaik kategorisinde 2:45.09'luk derecesiyle rekor kırarak zirveye çıktı.
- • Milli sporcu ayrıca 1500 metre yürüyüş mozaik kategorisinde de 13:14.72 derecesiyle ikinci altın madalyanın sahibi oldu.
Konyalı Muhammed Eren Uysal’dan Bulgaristan’da gururlandıran başarı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Sofya'daki şampiyonanın ikinci gününde ay-yıldızlı özel sporcular, cimnastik, triatlon ve atletizm branşlarında madalya mücadelesi verdi.
Atletizm branşında yarışan milli özel sporculardan Muhammed Eren Uysal ise 800 metre mozaik kategorisinde 2:45.09'luk derecesiyle rekor kırarak altın madalyaya ulaştı. Muhammed Eren Uysal, mozaik kategori 1500 metre yürüyüş yarışında da 13:14.72 derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu.