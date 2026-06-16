Konyaspor'da Nagalo mesaisi! Bonservis sıkıntısı

Tümosan Konyaspor’a geçen sezon devre arasında transfer olan ve kiralık sözleşmesi sona eren Adamo Nagalo konusunda temaslar devam ediyor. Konyaspor yönetimi, sergilediği performansla tam not olan başarılı stoperi yeniden kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak, futbolcunun kulübü PSV kiralık konusuna sıcak bakmazken, futbolcuyu bonservisiyle birlikte yeniden Konyaspor’a göndermek istiyor. Teknik Direktör İlhan Palut’un kesinlikle takımda kalmasını istediği Nagalo için tüm şartlar zorlanırken, Konyaspor yönetimi 7 milyon euroluk bonservis ücretini düşürmeye çalışıyor.

PSV Eindhoven, Adamo Nagalo için yüklü bir yatırım yaptı. Hollandalılar; 2024-25 sezonunda Danimarka ekibi FC Nordsjaelland’a 7 milyon Euro bonservis ödedi. Oyuncudan zarar etmek istemeyen PSV; bu rakam ya da buna yakın bir tutarda oyuncuyu satmak istiyor. Konyaspor, Adamo Nagalo’nun bonservisi için tüm şartlarını zorluyor. Hollanda ekibine resmi teklifini yapan yeşil-beyazlılar; PSV’nin daha yüksek rakam talep etmesiyle görüşmelerini sıklaştırdı. Anadolu Kartalı rakamı makul seviyelere çekerek oyuncunun bonservisini almak istiyor. Konyaspor, Adamo Nagalo için alternatif çözümler de üretti. Yeşil-beyazlılar oyuncunun bonservisi konusunda uygun koşullarda buluşamaması durumunda, satın alma opsiyonu ile kiralama ya da direkt olarak kiralama yoluna gidecek. Sürecin bu hafta içinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.