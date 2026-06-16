Konyasporlu eski futbolcu Almanya'ya gitti

Konyaspor’da yarım sezon forma giyen genç futbolcu Mehmet Kaya, Sportfreunde Lotte’ye transfer oldu. Konyaspor, 2024-2025 sezonunun devre arasında Almanya’nın Türkspor Dortmund takımından 10 bin Euro bedelle Mehmet Kaya’yı 3.5 yıllığına transfer etmişti. Kaya, yarım sezon yeşil-beyazlı formayı giymişti. Geçen sezonun ilk yarısını 68 Aksaray’da kiralık olarak geçiren gurbetçi stoper, ara transfer döneminde Konyaspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

Orduspor 1967 ile sözleşme imzalayan Mehmet Kaya, Karadeniz ekibinde sadece 1 maç oynadıktan sonra takımdan ayrılmıştı. Sezonu Almanya’daki Türk amatör takım ASK Ahlen’den geçiren Mehmet Kaya’nın yeni takımı belli oldu. Genç stoper, Almanya alt lig ekiplerinden Sportfreunde Lotte ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.