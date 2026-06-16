Konya'da çocuklar için ödüllü proje başladı: İşte detaylar

Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukların camiyi sevmesi ve yaz tatillerini verimli geçirmesi için ‘Güle Oynaya Camiye Gel’ projesini başlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bir gelenek haline getirdiği “Güle Oynaya Camiye Gel” projesinde kayıt süreci başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’ye örnek olan projeye Konyalı çocukların ve ailelerinin gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, projenin bu yıl da büyük bir coşkuya sahne olacağını söyledi.

Başkan Altay, “Çocuklarımızın camiyi sevmesi, manevi değerlerimizle güçlü bağlar kurması ve yaz tatillerini verimli geçirmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz ‘Güle Oynaya Camiye Gel’ projemizde yeni dönem kayıtlarımız başladı. Artık bir gelenek haline gelen projemiz sayesinde binlerce evladımız sabahın bereketiyle buluşurken aynı zamanda yeni dostluklar kuracak ve unutamayacakları hatıralar biriktirecek” diye konuştu.

Projenin çocuklara önemli kazanımlar sağladığını ifade eden Başkan Altay, “40 gün boyunca sabah namazında camiye devam eden çocuklarımıza bisiklet hediye ederek onların bu güzel gayretlerini ödüllendireceğiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın manevi dünyalarına katkı sunan bu güzel organizasyona 31 ilçemizde yaşayan 2017 doğumlu tüm evlatlarımızı davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, ailelere de çağrıda bulunarak çocuklarını projeye teşvik etmelerini istedi.

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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya İl Müftülüğü paydaşlığında gerçekleştirilen “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi kapsamında 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında doğan ve başvuru yaptığı camide 29 Haziran-17 Ağustos tarihleri arasında en az 40 gün sabah namazına gelen çocuklara bisiklet hediye edilecek.

Başvuruları 6 Temmuz’da sona erecek projeye katılmak isteyen çocuklar, “camiyegel.konya.bel.tr” adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.